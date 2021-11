Najlepsze życzenia na Dzień Górnika. Barbórka 2021. Życzenia na Barbórkę. Krótkie i proste życzenia SMS, MMS na Barbórkę

ŻYCZENIA NA BARBÓRKĘ 2021

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

By co dzień uśmiechał się do Ciebie cały świat.

By nigdy nie było porannej pobudki

I wiał specjalny wiatr, co rozwiewa wszystkie smutki.

***

Mijają dni pracy na kopalni,

Górnicy na szychta chodzą,

Na dole w pocie czoła pracują.

Aż w końcu dzień upragniony,

Za poczciwe wydobywanie węgla,

Świętej Barbary nadchodzi święto.

Barbara patronką jest górników,

Tych, którzy dla wszystkich ludzi węgiel wydobywają,

By w ich domach było ciepło,

By płomienie nie wygasły.

Bo przecież tłumaczyć nie trzeba,

Że górników święto czwartego grudnia,

To właśnie „Barbórka”!

***

Oby robota było lżejszo,

Oby pinydzy boło wincy,

Oby zdrowie Wom dopisało,

I oby Barbara nad Wami czuwała...

Szczynsc Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom

***

Z okazji Barbórki wszystkim braciom Górnikom...glebą, sztygarą, hejerą przodowym

Składamy serdeczne życzenia...

Aby ich praca była bezpieczna i zawsze wracali cali i zdrowi do domu...

Szczęść Boże...

***

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku

Wielu pracuje dzielnych górników.

Ciężka to praca czarnego człowieka,

Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka.

Gdy nam słoneczko zagląda do domu,

Górnik pracuje w kopalni zmęczony.

Za czarny węgiel i za sól białą

Chwała górnikom dzielnym wytrwałym.

***

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

By radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca

Nigdy nie zniknął i trwał do końca.

By piękne chwile w Twoim życiu trwały wiecznie