Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 8 marca. Gotowe i krótkie życzenia z okazji Dnia Kobiet. Życzenia dla żony na Dzień Kobiet

Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

To dla Ciebie, najdroższa ta droga z czerwonych róż usiana, to dla Ciebie ta rosa, zbierana z samego rana, to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej, słabną wszystkie serca męskie.

Wierszyki Dzień Kobiet

Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały,

by nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

***

Jesteś kobietą,

- dla mnie bardzo niezwykłą.

Jesteś kobietą,

- dla mnie, nikogo więcej.

Tobie swe serce oddaję,

przed Twym pięknem,

swoją męską głowę skłonię!

Ucałuję – Twoje, drogie dłonie,

położę się przy Twym łonie,

bo jesteś Kobietą mojego życia.

***

