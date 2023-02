Najsympatyczniejsze pary 2023. Oto zakochani z Łodzi i okolic ZDJĘCIA

Kinga Kaczmarek i Mateusz Rychta, Łódź - 58 głosówPoznaliśmy się ponad 3 lata temu, od razu się polubiliśmy. Potrafiliśmy rozmawiać długimi godzinami, a śmiech przychodził nam z łatwością. Przez te kilka lat staliśmy się najbliższymi powiernikami, a nasza miłość wciąż kwitnie.Niedawno wybraliśmy się na wycieczkę na Zanzibar i było to coś magicznego. Zwiedzaliśmy wyspę trzymając się za ręce, podziwiając wspaniałe krajobrazy i delektując się pyszną kuchnią. Spędzaliśmy leniwe dni na plaży, obserwując jak słońce chowa się za horyzontem.Nasz wspólny czas na Zanzibarze był idealną ucieczką od zgiełku codziennego życia. To wzmocniło naszą miłość i scementowało nasze wzajemne oddanie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie nam przyszłość i jakie wspomnienia stworzymy wspólnie.

Nadesłane