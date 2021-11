Napad na seniorkę. Sprawca brutalnego napadu na starszą kobietę pod blokiem w centrum Łodzi po miesiącu wytropiony przez policję w Warszawie

Sprawca pobił pięściami 81-latkę

Do napadu doszło wieczorem 21 października na ul. Lubeckiego. Przy klatce schodowej stanęła starsza kobieta, która w torebce zaczęła szukać kluczy do drzwi wejściowych. Po chwili zjawił się przy niej nieznajomy mężczyzna i poprosił, aby otworzyła mu drzwi. Czujna seniorka zapytała do kogo chce wejść. Gdy usłyszała odpowiedź stwierdziła, że taki lokator nie mieszka w tej klatce schodowej.