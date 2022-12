Nasz team Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrał jubileuszowy 60. Rajd Barbórka

60. Rajd Barbórka rozpoczął się piątkowego wieczora na widowiskowym odcinku specjalnym w Pruszkowie. Marczyk i Gospodarczyk wygrali tę próbę i zostali jednocześnie pierwszymi liderami rajdu. Sobotniego poranka załogi przeniosły się na Tor Słomczyn, gdzie miejsce miały dwa kolejne oesy. Duet ORLEN Team znów był najlepszy i tylko powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej imprezy. Mikołaj i Szymon nie znaleźli pogromców także na Torze Służewiec, a zwycięstwo w 60. Rajdzie Barbórka potwierdzili wygrywając również kończący imprezę oes Autodrom Bemowo Duet. Przewaga nad drugą załogą wyniosła niemal 14 sekund, zaś nad trzecią ponad 23 sekundy.

Najlepsze załogi rajdu od godziny 18:00 mierzyły się na Ogólnopolskim Kryterium Asów na ulicy Karowej. Podczas legendarnej próby w centrum Warszawy Marczyk i Gospodarczyk zajęli znakomite drugie miejsce, tracąc do zwycięzców – Łukasza Byśkiniewicza i Adama Jędraszka – zaledwie 0,18 s.

– Sezon 2022 dobiega dla nas końca. Skupialiśmy się w nim przede wszystkim na startach w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2, chociaż były też trzy bardzo ważne dla nas starty. Najpierw PLATINUM Rajd Memoriał Kuliga i Bublewicza, później ORLEN 78. Rajd Polski i w końcu 60. Rajd Barbórka. Tak się złożyło, że wszystkie te rajdy przed polskimi kibicami wygraliśmy, z czego jestem bardzo zadowolony – stwierdził Mikołaj Marczyk.

– Na Ogólnopolskim Kryterium Asów na ulicy Karowej zajęliśmy drugie miejsce. Straciliśmy tylko 0,18 s do Łukasza Byśkiniewicza i Adam Jędraszka. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko i z tego jestem dumny. To był dla nas dobry weekend

zakończony bardzo dobrym wynikiem. Z całą pewnością wrócimy w przyszłości na Karową i jestem przekonany o tym, że przyjdzie czas na to, abyśmy tutaj wygrali – zakończył kierowca ORLEN Team.

– To był bardzo trudny dzień, tak samo jak trudny był cały ten sezon. Myślę, że ta Barbórka to był właśnie taki nasz sezon w pigułce. Przejechaliśmy rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, zawsze byliśmy na mecie, stawaliśmy na podium, wygrywaliśmy imprezy – chociażby ORLEN 78. Rajd Polski – wygraliśmy i tutaj w Barbórce. Wierzymy w to, że przyszły sezon będzie nawet lepszy – zaznaczył

Szymon Gospodarczyk