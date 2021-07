Nie chcą spalarni odpadów na Widzewie. Ekolodzy są przeciw Zakładowi Odzysku Energii Veolii w EC4. Są spotkania z mieszkańcami

Od kilku tygodni trwają spotkania ekologów z mieszkańcami Widzewa dotyczące planów rozpoczęcia w przyszłym roku budowy Zakładu Odzysku Energii przy ul. Jędrzejewskiej 5 w Łodzi. Ekolodzy byli już na Widzewie Wschodzie oraz Janowie, w planach jest kolejne spotkanie. Na widzewskich blokach pojawiły się sugestywne ulotki z rodziną w maskach gazowych. Na spotkaniach jest po kilkadziesiąt osób.

Organizatorami spotkań są ekolodzy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Zielonej Fali. Teresa Adamska z zarządu CZR zwraca uwagę, że nie wiadomo, jaki będzie skład spalanych odpadów.

- Będziemy się zastanawiać z prawnikami jak to zatrzymać - mówi Teresa Adamska. - To nie jest miejsce na tego typu instalację - podkreśla. Działacze Zielonej Fali dodają zarzut, że konsultacje społeczne prowadzono w czasie pandemii, przez co mało osób wzięło w nich udział.