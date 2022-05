Nie myślałem, że taki sukces osiągnę z kobietami! Rozmowa z Markiem Chojnackim, byłym piłkarzem ŁKS-u

Piłkarki TME UKS SMS Łódź zostały Mistrzem Polski. To chyba jeden z największych pana sukcesów?

Zgadza się. Zawsze jest trudno zostać Mistrzem Polski w grach zespołowych.



Pewnie kilkanaście lat temu nie przypuszczał pan, że największy sukces osiągnie z kobietami?

Rzeczywiście nigdy o tym bym nie pomyślał, ale to pokazuje jak życie jest ciekawe i nieprzewidywalne. Może ktoś nad tym czuwa? Długo się w piłce obracam. Były wzloty, upadki. Zawsze jak człowiek się czegoś podejmuje to chce sukcesu. Nie udało mi się jako zawodnikowi zostać Mistrzem Polski, udało się z dziewczynami.

To mistrzostwo to także wielki sukces sportowej Łodzi...

Kiedyś Łódź była potęgą jeśli chodzi o gry zespołowe, zarówno kobiet i mężczyzn. Przypominam sobie czasy gdzie chociażby w lidze siatkówki grały trzy łódzkie zespoły. Także w piłce nożnej zarówno ŁKS jak i Widzew grały w ekstraklasie. Piłka nożna kobiet to najmłodsza dyscyplina i osiągnęła jeden z największych sukcesów. My jako klub długo nie istniejemy. Kiedyś istniał Kolejarz Łódź, który stworzył podwaliny pod tą kobiecą piłkę nożną w naszym mieście. Nie jest popularna jak męska, ale światowe władze robią wszystko, by ją propagować. Może w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy?



Ile lat działa pan w kobiecej piłce?

Już sześć lat. To sporo, by przyjrzeć się poziomowi naszych zawodniczek. Jest on coraz wyższy. Szkoda tylko, że najlepsze zawodniczki wyjeżdżają za granicę. My też straciliśmy swoją najlepszą zawodniczkę Adę Achcińską, która gra teraz w Bundeslidze. Zresztą tak samo jest w innych klubach. Od nas odeszła jedna zawodniczka, ale słyniemy ze szkolenia młodzieży. Jest dopływ młodych dziewczyn.



Wasza mistrzowska drużyna ma gwiazdy?

Przez gwiazdę rozumiem ponadprzeciętne piłkarki. U nas raczej takich nie ma. Siła tkwi w młodości. Mamy jeden z najmłodszych zespołów. To nasz atut. Mamy wyrównany zespół. Grają u nas cztery reprezentantki. Teraz marzy nam się Liga Mistrzyń. Chcielibyśmy przejść pierwszą fazę.