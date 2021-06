Nie siedź w domu: Muzyka z Republiki Zielonego Przylądka w łódzkim Monopolis

Gość wieczoru to wieloletni uczeń i perkusista słynnej Cesarii Evory. Multiinstrumentalista z nagrodą Grammy na koncie. Muzyk, który przez prawie rok koncertował z Madonną podczas jej pamiętnego Madame X Tour.

Miroca Paris - również gitarzysta i wokalista - pochodzi z rodziny profesjonalnych muzyków. - Wychowałem się w rodzinie, w której 90 procent osób stanowią profesjonalni muzycy - podkreśla Miroca Paris. - Kiedy więc dołączyłem do Cesarii byłem gotowy! Oczywiście, od małego słuchałem muzyki Cesarii. Kochałem ją. Inspirowałem się nią. Nigdy nie sądziłem, że spędzę z nią jedenaście lat mojej muzycznej kariery.

Do Polski Miroca Paris zawita ponownie - z własnym zespołem, z własną muzyką.

- Być w Polsce po raz kolejny to wielka przyjemność. Przygotowywaliśmy się do tej trasy bardzo skrupulatnie, aby przywieźć do Polski to co najlepsze w mojej muzyce - podsumowuje Miroca Paris zapraszając na polską trasę, którą rozpoczyna właśnie w Łodzi. Muzyk zagra dwa koncerty na Scenie Monopolis, które rozpoczną się o godz. 18 i 20.