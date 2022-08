Nie żyje Andrzej Niemierowicz. Odszedł znakomity i uwielbiany śpiewak, solista Teatru Wielkiego w Łodzi i wykładowca Akademii Muzycznej

Andrzej Niemierowicz był taki, jak jego głos. Męski, głęboki, charakterystyczny, doniosły baryton, jednocześnie ciepły, kojący, budzący bezgraniczne zaufanie i radość. Zawsze przyjazny, nawet, gdy trzeba było pokonać najbardziej wymagające wyzwania i przeszkody. Cierpliwy i skromny w osiąganiu perfekcji. Andrzej Niemierowicz należał do czołówki polskich śpiewaków. Ale nie tylko z powodu najwyższej jakości artystycznej i kultury wykonawczej - może nawet bardziej dlatego, że śpiewając nie oczekiwał, iż to widz ma zrozumieć jego sztukę, tylko że to on ma z nią dotrzeć do odbiorców o różnych kompetencjach, nastrojach, a nawet formie danego dnia.

Andrzej Niemierowicz potrafił w chwilę i z każdym stworzyć wrażenie bliskości, może dlatego, że sam najlepiej się czuł wśród tych i tego, co mu bliskie - nie potrzebował całego świata, wystarczał mu jego świat. Solistą Teatru Wielkiego w Łodzi został po ukończeniu z wyróżnieniem studiów wokalnych w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej oraz po sukcesie na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura i pozostał wierny tej scenie przez całą karierę (doświadczając jednocześnie występów na wielu innych scenach w kraju i za granicą).