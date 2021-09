Marek Pawlak był wcześniej piłkarzem, zawodnikiem, a potem trenerem w Stali Głowno. W ostatnim czasie walczył z ciężką chorobą, której nie udało mu się niestety pokonać. To był szkoleniowiec niezwykle oddany piłce nożnej, kochał to co robi. Marka Pawlaka znałem wiele lat i mogę powiedzieć, że był niezwykle lubiany w środowisku sportowym.

Nie jest jeszcze znana data ani miejsce pogrzebu trenera.