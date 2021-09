Nie żyje Edward Janiak, były biskup diecezji kaliskiej ukarany przez Watykan

Duchowny urodził się 14 sierpnia 1952 w Malczycach na Dolnym Śląsku, gdzie po II wojnie światowej wyjechali jego rodzice, którzy dotychczas mieszkali we wsi Łeszczyn, parafia Stolec w powiecie sieradzkim. Na tamtejszym cmentarzu spoczywają jego dziadkowie. Edward Janiak jak już był biskupem często odwiedzał byłą parafię swoich rodziców, której proboszczem jest obecnie ks. prałat Zbigniew Stefański. Zmarły biskup święcenia prezbiteratu przyjął 19 maja 1979 roku we Wrocławiu. W latach 1996 - 2012 był biskupem pomocniczym wrocławskim, a od roku 2012 biskupem ordynariuszem diecezji kaliskiej, natomiast od 2020 roku biskupem seniorem tejże diecezji. Edward Janiak został ukarany przez Watykan za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, które ujrzały światło dzienne w filmie braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”.Dostał wówczas nakaz zamieszkania poza swoją diecezją . Nie mógł też uczestniczyć w celebracjach religijnych na jej terenie. Musiał także wpałacić z osobistych funduszy odpowiednią sumę na rzecz Fundacji św. Józefa.Warto dodać, że już pod koniec czerwca 2020 roku, czyli po zawieszeniu Edwarda Janiaka w czynnościach, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, został mianowany administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej. Od 25 stycznia 2021 rok na czele diecezji stoi biskup Łukasz Buzun.Lakoniczny komunikat w sprawie śmierci biskupa wydała diecezja kaliska. Oto jego treść: „Informujemy, że dziś (23 września) w godzinach południowych zmarł biskup Edward Janiak, biskup kaliski senior. Prosimy o modlitwę za zmarłego biskupa Edwarda polecając Go Miłosierdziu Bożemu. Informacje dotyczące pogrzebu zostaną podane wkrótce. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie… .”.