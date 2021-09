Nie żyje Piotr Nowak, król polskich kibiców!

Poniżej publikuję artykuł o Piotrku Kibicu, jak także go określano, który ukazał się w "Dzienniku Łódzkim" w roku 2017.

Piotra Nowaka na meczu siatkówki Skry Bełchatów, bądź reprezentacji Polski, wypatrzeć łatwo. Od około 15 lat zawsze w tym samym, pstrokatym sweterku, od paru lat w biało-czerwonym hełmie. Mimo 65 lat, nie usiedzi spokojnie, za nic w świecie. Śpiewa, podskakuje, klaszcze. To nie kibic kanapowy.

– Sport to moje życie – mówi z uśmiechem. – Siedem lat temu miałem zawał serca, operację, potem rehabilitacja. Przez parę tygodni nie chodziłem na mecze. Coś strasznego.

Mieszkający w Zduńskiej Woli Piotr Nowak sport zna od szatni.

– Byłem mistrzem swojego miasta w tenisie stołowym uczniów szkół zawodowych – przypomina sobie. – Próbowałem też grać w piłkę nożną w Resursie Zduńska Wola. Tego klubu już nie ma. Pamiętam, że moimi pierwszymi piłkarskimi trenerami byli Józef Kulawiecki, Józef Śnieg i Jan Szewczyk. Gdzieś w wieku 15 lat lekarze zabronili mi gry w piłkę, bo dopatrzyli się u mnie wady serca. Po czasie okazało się, że mieli rację.

Pierwszą kibicowską miłością pana Piotra był Górnik Zabrze.

– Do dziś kocham tą drużynę – wyznaje. – Kiedyś jeździłem na mecze Górnika na Śląsk. Dziś już nie jeżdżę, ale uważnie śledzę wyniki.

Jak było ze Skrą? – Przed Skrą to był SPSZduńska Wola – mówi. – Nie ma dziś tego klubu, a kiedy istniał grał nawet w pierwszej lidze. Raz nawet przyjechał do Zduńskiej Woli Mostostal Kędzierzyn-Koźle. W hali nie szło wetknąć szpilki. Ludzie stali. To był mecz towarzyski. W Zduńskiej Woli poznałem Mariusza Wlazłego. Przyszedł do nas z Wielunia. Jak przeszedł do Skry, to zacząłem kibicować drużynie z Bełchatowa. Mariusz jest moim sportowym idolem. Po meczu zawsze przybijemy piątkę, zamienimy kilka słów. Byłem na większości meczów z jego udziałem. Czasem jak mam trudności z dojazdem, bo nie posiadam auta, to ktoś mnie podrzuci. Jak nie - biorę, w jedną stronę, taryfę. Potem jakoś sobie radzę. Z biletami też. Kupuję ulgowe, czasem mnie wpuszczą za darmo. Najbardziej pamiętne mecze z udziałem Skry? O, trudne pytanie. Może ten sprzed kilku lat z Jastrzębiem. Łukasz Kadziewicz tak był niepocieszony srebrnym medalem, że rzucił go w stronę kibiców.

Piotr Nowak jest już bardzo rozpoznawalnym kibicem, bywa bowiem nie tylko na meczach Skry Bełchatów – spotkać go można również na meczach reprezentacji Polski.

– Biało-czerwonym kibicowałem na mistrzostwach świata we Włoszech.To był fajny czas. Fani innych drużyn robili sobie ze mną zdjęcia.

Ale fascynuje go nie tylko siatkówka. Pan Piotr bywa na większości futsalowych meczów Gatty Active Zduńska Wola. – Jak mam czas, to chodzę również na treningi – przyznaje. – Jestem w Klubie Kibica Gatty. Tak, bardzo bym chciał, żeby znowy zostali mistrzem Polski.

„Króla polskich kibiców” można także spotkać na meczach piątoligowej drużyny MKSZduńska Wola.

– Kocham MKS, bo w drużynie gra większość chłopaków z mojego miasta – mówi. – Dlatego im kibicuje, podobnie jak i siatkarzom MKS.

Pan Piotr zbiera także pamiątki sportowe. Ma także albumy ze fotografiami, które dokumentują jego kibicowskie wędrówki. My zaś podpowiadamy działaczom Skry – może warto wiernemu kibicowi ufundować dożywotnią wejściówkę?