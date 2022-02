Nie żyje Roman Kostrzewski, wokalista zespołu Kat

O śmierci wyjątkowego muzyka poinformowali jego koledzy z zespołu: „I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety… Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli. Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu!” - napisali w mediach społecznościowych.

Roman Kostrzewski od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Miał czworo dzieci.

Obdarzony charakterystycznym, ciemnym, mocnym głosem śpiewał w zespole Kat od 1981 roku. Trzy lata później, publiczność festiwalu w Jarocinie wyróżniła grupę swoją nagrodą. Debiutancką płytę „666” i jej anglojęzyczny odpowiednik „Metal and Hell” muzycy nagrali w 1985 roku. Następnie ukazał się album „Oddech wymarłych światów”, aż zespół zawiesił działalność, zmienił skład i po reaktywacji wrócił w roku 1992 z albumem „Bastard”, zawierającym niezmiennie cenioną balladę „Łza dla cieniów minionych”.