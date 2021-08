Niepokonana Korona czeka na ŁKS. Jak tu być optymistą?

Podopieczni trenera Kibu Vicuny zdążyli już stracić w obecnych rozgrywkach cztery punkty i plasują się w tabeli na miejscu czwartym. Kielczanie prowadzeni przez Dominika Nowaka wydają się być faworytem potyczki, zwłaszcza po środowych „wyczynach” łodzian w meczu z GKSJastrzębie na swoim boisku. Przypomnijmy, że ŁKS prowadził 2:0, ale ostatecznie zremisował 2:2. Po środowej potyczce zdegustowani byli nie tylko fani gospodarzy, ale i trener Kibu Vicuna. - Straciliśmy dwa punkty - mówił Hiszpan. - Prowadziliśmy 2:0, trzydzieści minut do końca i Jastrzębie wyrównało. Zagraliśmy dwa różne spotkania – na początku mieliśmy swoje sytuacje. Po 2:0 oddaliśmy inicjatywę, traciliśmy piłkę i GKS częściej przy niej był, nie kontrolowaliśmy już tego meczu. Jeśli chodzi o Koronę, jest to mocna drużyna, ale my jedziemy do Kielc po trzy punkty.

Kielczanie pokonali natomiast w Olsztynie Stom il 1:0 (1:0). - Nic dziwnego, że nastroje w zespole są znakomite - mówi Dorota Kułaga, dziennikarka sportowa z Kielc. - Nawet trener chwali piłkarzy i mówi, że jeden cierpi za drugiego.

W potyczce w Olsztynie nie wystąpił Adam Frączczak. Najskuteczniejszy zawodnik Korony (3 gole) leczył niegroźny uraz, ale w sobotę ma być gotowy do gry. Jeśli chodzi o ŁKS, to pod znakiem zapytania stoi występ kolejnego piłkarza. Kontuzji w środowym spotkaniu doznał bowiem Maciej Dąbrowski.

Sobotnie starcie poprowadzi sędzia Piotr Lasyk z Bytomia. Będzie to dla niego pierwszy w tym sezonie mecz zaplecza elity. Prowadził natomiast dwa ekstraklasowe spotkania. W poprzednich rozgrywkach sześciokrotnie był rozjemcą w I lidze. Nie prowadził jednak żadnego spotkania z udziałem zespołu z alei Unii 2.

Dodajmy, że będzie to 14 w historii oficjalne starcie obu ekip. Ostatnie mecze były udane dla łodzian. 24 kwietnia wygrali w Kielcach 2:1 (0:0). Gole dla goście strzelali wówczas Tomasz Nawotka, którego nie ma już w łódzkim klubie oraz Antonio Dominguez (rzut karny). Z kolei 11 listopada minionego roku ŁKS triumfował na swoim stadionie 2:0 (1:0) po bramkarz Pirulo i Samu Corrala. W rankingu wszystkich dotychczasowych potyczek sześciokrotnie górąbyli jednak kielczanie. ŁKS zwyciężył pięć razy, a dwa mecze kończyły się podziałem punktów. Remisowa jest statystyka strzelonych goli 18-18. ą