Niespodzianki dla kibiców przy Milionowej. Powitaj rok szkolny ze sponsorem piłkarek TME SMS Łódź

Wiceliderki tabeli TMESMSŁódź podejmują lidera – Medyka Konin.

Obie drużyny w dotychczasowych trzech kolejkach tego sezonu odniosły po trzy zwycięstwa. Piłkarki z Konina strzeliły 11 goli, łodzianki 8 i dlatego są liderkami, przy takich samych stratach obu jedenastek (po dwa gole).

TME jako sponsor tytularny drużyny przygotował dla młodszych kibiców drobną niespodziankę z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na widzów sobotniego meczu czekać będzie również grill, przygotowany przez sponsora drużyny - firmę Pamso. Wstęp na mecz TME SMS Łódź - Medyk Konin jest bezpłatny!

Będzie ciekawie na trybunach i na boisku. Na stronie PZPN zamieszczono taki oto cytat kolejki: „Zarząd Medyka POLOmarket nie siedzi z założonymi rękami i mam niespodziankę dla kibiców naszej drużyny i dla siebie także. W środę przylatują dwie nowe piłkarki. Jedna z nich gra na pozycji stopera, a druga w środku pomocy. Obie zawodniczki pozyskaliśmy z Gintry Universitetas.” Roman Jaszczak, prezes i trener Medyka POLOmarket Konin na konferencji po meczu z Tarnovią (6:0).

Pożyjemy, zobaczymy, czy to rzeczywiście duże wzmocnienia Medyka.

Po trzech kolejkach na czele strzelczyć znajduje się piłkarka Medyka Konin Anna Gawrońska. Oto czołówka: 5 goli - Anna Gawrońska (Medyk), 3 gole - Klaudia Adamek (Rekord Bielsko-Biała), Macleans Chinonyerem (Górnik Łęczna), Klaudia Jedlińska (TME SMS Łódź), Karolina Majda (KKP Bydgoszcz).

Dwa gole strzeliła m.in. pozyskana do TMESMSŁódź Dominika Kopińska, dla której będzie to szczególny mecz, wszak jeszcze w minionym sezonie broniła barw Medyka. Strzeliła nawet gola dla koninianek w Łodzi.

Medykiem Konin można było jeszcze nie tak dawno straszyć łódzkie piłkarki. Ale to się ostatnio zmieniło wraz ze wzrostem siły TMESMS. Przez trzy sezony mecze z łodziankami wygrywały tylko koninanki, ale w minionych rozgrywkach już było inaczej– 3:2 dla TMESMSw Łodzi (Gabriela Grzybowska 11, Maria Zbyrad 23, Adriana Achcińska 56 - Dominika Kopińska 68, Julia Maskiewicz 87) i 3:2 dla TMESMSw Koninie (Katarzyna Konat 31, Nadia Krezyman 76, Tatjana Markuszewskaja 88).