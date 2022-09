Nietrzeźwy kierowca dachował na ulicy Wałowej w Opocznie. Mężczyzna uciekał przed policjantami...

Nietrzeźwy kierowca dachował na ulicy Wałowej

Policjanci z opoczyńskiej komendy zostali skierowani do wyjaśnienia okoliczności kolizji drogowej, do której doszło 19 września na ulicy Wałowej w Opocznie. Na miejscu zastali rozbite volvo oraz uszkodzone ogrodzenie jednej z posesji.

- Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem patrolu - informuje asp. szt. Barbara Stępień z KPP w Opocznie. - Policjanci rozpoczęli pościg za mężczyzną. W okolicy ulicy Mostowej, przy wiadukcie kolejowym, policjanci zauważyli 31-latka. Mężczyzna na widok mundurowych zaczął uciekać za nasyp kolejowy. Po krótkim pieszym pościgu został zatrzymany.

31-latek w rozmowie z policjantami poinformował, że rozbity na ulicy Wałowej pojazd należy do niego, ale on sam nie wie nic o okolicznościach w jakich doszło do dachowania volvo... Okazało się, że 31-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.