Niezwykła umiejętność Kazimierza Moskala. Trener piłkarzy ŁKS znów musi wyciągnąć asa z rękawa.

Trener ŁKSKazimierz Moskal jest w tym sezonie dotknięty palcem Bożym i ta moc w ustalaniu składu jest w tym sezonie doskonale widoczna.

Wtrzeciej kolejce w meczu ze Skrą Częstochowa w pierwszym składzie wystąpił Mateusz Kowalczyk. Wcześniej grał 20 minut z GKSKatowice i 45 minut z GKSTychy. Powołanie do pierwszej jedenastki podziałało na Mateusza pozytywnie i w 31 minucie strzelił gola. ŁKSwygrał 2:1.

W tym samym meczu debiut (!) w tym sezonie zaliczył Piotr Janczukowicz i po dwóch minutach przebywania na boisku strzelił zwycięskiego gola.

W meczu z Puszczą Niepołomice od pierwszej minuty zagrał Karol Dankowski. Wcześniej zaliczył w meczach 29, 8, 45 i 32 minuty. Teraz dostał szansę gry w całym spotkaniu. Kamil już w 3 minucie popisał się pięknym strzałem i zdobył pierwszł bramkę dla ŁKS w swojej karierze. Dumny musi być tata Józef Dankowski, który w ekstraklasie rozegrał 246 spotkań i strzelił 16 goli, a występował w drużynie obok takich gwiazd polskiej piłki jak: Józef Wandzik, Robert Warzycha, Ryszard Komornicki, Jan Urban czy Krzysztof Baran, kóry do Górnika trafił z ŁKS. Tata Kamila zagrał 3 razy w reprezentacji Polski.

Wostatnim meczu z Ruchem Chorzów eksplodował kolejny wynalazek trenera Kazimierza Moskala. To był Mieszko Lorenc, który zagrał minutę z Tychami i dziesięć z Puszczą, a teraz Kazimierz Moskal zdecydował: Grasz od początku. Mieszko Lorenc odpłacił golem w 48 minucie. ŁKSwygrał 2:0.

Przed piłkarzami ŁKS sobotni mecz z Chojniczanką w Chojnicach. Początek o godz. 20. Trener Kazimierz Moskal zapewne wyciągnie kolejnego asa z rękawa. Trzeba przecież dokonać zmian w składzie, bo nie zagra chociażby Mateusz Kowalczyk, który ujrzał cztery żółte kartki.

Ostatni mecz ŁKSw Chojnicach miał miejsce 28 października 2018 roku. Wtedy ŁKSwygrał 2:1 po golach Daniego Ramireza i Wojciecha Łuczaka. Grał wtedy też Michał Kołba i Rafał Kujawa. 11 maja 2019 roku w Łodzi ŁKSwygrał z Chojniczanką 2:0. Gole zdobyli: Łukasz Sekulski i Łukasz Piątek. ŁKSma więc pozywne wspomnienia z ostatnich meczów z Chojniczanką. Kto był wtedy trenerem? Kazimierz Moskal. Ten szkoleniowiec ma największy pozytywny wpływ na drużynę ŁKS w ostatnich latach. Można go już stawiać na równi innych zasłużonych trenerów ŁKS, jak chociażby Marek Dziuba, Ryszard Polak, czy Marek Chojnacki.

Już raz z trenerem Kazimierzem Moskalem awansowaliśmy do ekstraklasy. ą

I liga

8. kolejka. Piątek (26 sierpnia): Chrobry Głogów - Wisła Kraków (godz.20.30), Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec (18). Sobota (27 sierpnia): Górnik Łęczna - Odra Opole (15), Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15), Ruch Chorzów - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (17.30), Chojniczanka Chojnice - ŁKS Łódź (20). Niedziela (28 sierpnia): GKS Katowice - Arka Gdynia (12.40), GKS Tychy - Resovia Rzeszów (18), Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz (15).