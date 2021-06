Nowa partia łódzkiego posła Włodzimierza Tomaszewskiego

Tomaszewski na listę PiS dostał się jako członek Porozumienia Jarosława Gowina. W Porozumieniu od kilku miesięcy trwa zaś spór o przywództwo, usunięci z partii zostali m.in. Tomaszewski czy Adam Bielan, a sprawą problemów ustrojowych partii prawdopodobnie zajmie się sąd. To o tyle istotne, że Tomaszewski po niedzielnym kongresie inaugurującym działalność Republikanów, powiedział nam, że nowa partia wchodzi w procesy integracyjne m.in. właśnie z Porozumieniem. Bez względu na to, czy do tego dojdzie, Republikanie zostali koalicjantami PiS i rozpoczęli budowę struktur regionalnych. Jak powiedział nam poseł Tomaszewski, na kongresie prócz niego pojawiło się czterdzieści osób z województwa łódzkiego.

Republikanie to trzecia partia Tomaszewskiego, bo prócz Porozumienia, był jeszcze w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Wciąż jest także członkiem Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, lokalnego stowarzyszenia samorządowego, dzięki któremu Łodzią w latach 1990-94 rządził Grzegorz Palka, a później Jerzy Kropiwnicki, także we współpracy m.in. z PiS. Tomaszewski w latach 2002-10 był wiceprezydentem Łodzi, a n a początku lat 90-tych sekretarzem miasta.