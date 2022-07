Nowa przyjmująca Grot Budowlanych. Jej specjalnością są awanse do TauronLigi

Adrianna Kukulska ma już za sobą debiut w siatkarskiej ekstraklasie - czytamy na oficjalnej stronie klubu budowlanilodz.pl. Przez dwa sezony reprezentowała barwy drużyny z Piły (2014-2016). W latach 2016-1018 była zawodniczką akademickiego AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice. W swojej karierze dwukrotnie wywalczała z zespołem awans do TAURON Ligi - najpierw w sezonie 2018/19 z Jokerem Świecie, w którym przez rok występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz w zakończonym niedawno sezonie z Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów.

- Bardzo się cieszę, że dostałam możliwość gry w klubie, który ma tak bogatą historię pełną sukcesów. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Chciałabym zaprezentować się z jak najlepszej strony i mam nadzieję, że stworzymy dobrą atmosferę, fajny kolektyw, co przełoży się na pozytywne wyniki. Pokornie, z pełnym i szczerym uśmiechem nastawiam się na nowy sezon. Będzie to dla mnie kolejne wyzwanie sportowe, ale i szansa na dalszy rozwój. Nie mogę doczekać się pierwszych treningów i meczów. Do zobaczenia! - powiedziała Adrianna Kukulska.

- Ada to młoda i perspektywiczna zawodniczka. Już na parkietach TAURON Ligi pokazała się z bardzo dobrej strony. Wierzę, że w naszym zespole rozwinie skrzydła - powiedział prezes klubu, Marcin Chudzik.