Nowa środkowa w drużynie Grot Budowlanych Łódź. Jest też reprezentantką Belgii

Jak informuje oficjalna strona Grot Budowlanych, Dominika pochodzi z siatkarskiej rodziny - tata Tomasz Sobolski jest byłym siatkarzem Gwardii Wrocław, siostra Marta Sobolska gra w siatkówkę plażową. Polsko-belgijska zawodniczka jest doskonale znana polskiej publiczności. Ma za sobą występy w polskich klubach, takich jak: Impel Gwardia Wrocław, PSPS Chemik Police, MKS Dąbrowa Górnicza i BKS Profi Credit Bielsko-Biała. Może pochwalić się mistrzostwem Polski oraz Pucharem Polski wywalczonymi w 2014 roku. Nasza nowa zawodniczka zdobywała także doświadczenie w lidze belgijskiej, włoskiej, tureckiej oraz rumuńskiej, w której sięgnęła po mistrzostwo kraju. Dominika Sobolska-Tarasova jest także reprezentantką Belgii.

- Cieszę się, że po czterech sezonach spędzonych za granicą wracam do polskiej ligi, do klubu, który co rok walczy o najwyższe cele. Wierzę, że i w tym sezonie tak będzie - powiedziała Dominika Sobolska-Tarasova.

- Dominika jest bardzo doświadczoną zawodniczką. Ma za sobą występy w mocnych ligach - włoskiej czy tureckiej. Wierzę, że odegra ważną rolę na środku siatki i będzie dużym wzmocnieniem - powiedział prezes klubu, Marcin Chudzik.