Nowe karetki dla województwa łódzkiego. Będą stacjonać m.in. w Drzewicy, Zelowie, Brzezinach i w Łodzi

Koronawirus w Polsce. Andrusiewicz: W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy ok. 2 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem

- W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy ok. 2 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem- poinformował w poniedziałek rano Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak dodał, jest to 20-procentowy spadek w porównaniu do wcześniejszego tygodnia. Ostatniej doby zmarły 22 osoby.