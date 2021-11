Nowe obostrzenia od 1 grudnia także w regionie łódzkim! To wszystko przez nadciągający wariant Omikron

Od środy w całym kraju obowiązywać będą surowsze limity wstępu do wielu obiektów. Powodem jest nowy, potencjalnie groźny wariant koronawirusa Omikron. Wiadomo, że jest bardzo zmutowany i wysoce zaraźliwy. Nie jest pewne, na ile chronią przed nim szczepionki i jak ciężko się choruje. Omikron jest już w wielu krajach Europy, wkrótce będzie też w regionie łódzkim.

- To kwestia dni - ocenia Anetta Bartczak, lekarz zakaźnik i wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych. Jej zdaniem prawdopodobnie wariant ten już w Polsce jest.

Aby spowolnić roznoszenie się Omikronu po raz pierwszy od ubiegłej zimy wprowadzono w Polsce nowe obostrzenia. Tym razem polegają na wydłużeniu kwarantanny dla przyjezdnych i zmniejszeniu limitów osób w zgromadzeniach. Obecny limit 75 proc. obłożenia w kościołach, restauracjach, gastronomii, hotelach i aquaparkach od 1 do 17 grudnia zostanie obniżony do 50 proc. Na dyskotekach czy weselach zamiast 150 osób będzie tylko 100. Do tych limitów nie wlicza się zaszczepionych. Za to w sklepach i klubach fitness 1 klient może przypadać nie na 10 ale na 15 mkw.