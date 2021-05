Nowe sposoby oszustów w Łódzkiem: fałszywe sms-y, niebezpieczne aplikacje, metoda "na rachmistrza"

- Jednym ze sposobów jest wysyłanie niepozornie wyglądającej wiadomości sms. Przestępcy podszywając się pod różnego rodzaju portale ogłoszeniowe, firmy kurierskie, dostawców energii bądź telefonii komórkowej wysyłają do przypadkowych osób wiadomość z prośbą o dopłacenie niewielkiej kwoty do zamówionej przesyłki lub rachunku. Nadawca może też udawać, że wiadomość wysłana jest z urzędu skarbowego lub urzędu celnego, a nawet od komornika z informacją o niezapłaconym mandacie karnym. Wtedy też chodzi o niewielką dopłatę. Aby dowiedzieć się więcej lub aby uiścić zapłatę należy kliknąć w wysłany sms-em link – informuje Joanna Kącka, rzecznik KWP w Łodzi.

Nasze telefony z dostępem do internetu, z różnymi aplikacjami, w tym z bankowymi, są oknem na świat i umożliwiają wykonanie wielu operacji. Niestety, wiedzą o tym również przestępcy. Aby dostać się do naszych oszczędności, próbują przejąć kontrolę nad naszymi telefonami.

I właśnie wtedy w naszym telefonie może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które potrafi przejąć kontrolę nad naszym telefonem. Wspomniany link może nas też przekierować na fałszywą stronę banku, co oznacza, że oszuści wejdą w posiadanie loginu i hasła do naszego internetowego konta w banku.

Metoda "na rachmistrza"

I jeszcze jedna metoda: na rachmistrza. Chodzi o spis powszechny prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. W związku z pandemią, rachmistrzowie kontaktują się nami tylko telefonicznie. Stąd duża pewność, że osoby, które zapukają do naszych drzwi i oznajmią, że są rachmistrzami, to oszuści usiłujący wyłudzić nasze dane. Jeśli zaś chodzi o rozmowy telefoniczne, to pamiętajmy, że rachmistrz nie zapyta nas o zarobki, oszczędności, numer konta czy PIN do karty.