Nowoczesne technologie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zaprezentowano cyfrowe bliźniaki, automatyczne wózki widłowe

Dzięki projektom „Startup Spark”, „S5 - Akcelerator Technologii 5G” i „Re_Source pomoc w stworzeniu innowacji, a potem jej komercjalizacji otrzymało blisko 120 młodych firm, a to jeszcze nie koniec.

– Współpracujemy z akceleratorami Strefy od kilku lat - mówi – Bogumił Zięba, CEO Inovatica AGV. - To ważne, bo realizacja innowacyjnego projektu od pomysłu, przez prace badawczo-rozwojowe aż do komercjalizacji jest objęta dużym ryzykiem. Opracowane przez nas autonomiczne wózki widłowe to połączenie odpowiedniego sprzętu i autorskiego oprogramowania. Dziś mamy już pewność, że pomysł został pozytywnie zweryfikowany przez biznes. Jesteśmy na etapie dostawy pierwszych wózków, a co ważne wciąż rozwijamy je o nowe możliwości, np. łączność 5G.