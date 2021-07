Nowy basen w Aquaparku Fala już działa. Można się kąpać w wannie z solanką z Ciechocinka

NOWE Kino - recenzja. „Bodyguard i żona zawodowca”: Ognista kobieta i dwa pistolety

Ognista, namiętna, zmysłowo zbudowana kobieta z południowym temperamentem, co to potrafi przytulić, rozbudzić w sobie instynkt macierzyński i pogonić kota złym facetom. Jak to dobrze, że jest jeszcze kino, które nie zabrania takich fantazji.