Nowy piłkarz w Widzewie. Mistrz i wicemistrz Polski do rezerw. Przeprowadzka Łukasza Burligi

Urodzony w Suchej Beskidzkiej piłkarz w ubiegłym sezonie był zawodnikiem Wieczystej Kraków, z którą wywalczył historyczny awans na trzeci poziom rozgrywkowy. Po rozwiązaniu umowy obrońca zdecydował się na dołączenie do rezerw 4-krotnego Mistrza Polski.

- W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że Łukasz Burliga planuje przeprowadzkę do Łodzi ze względów rodzinnych i wyraża zainteresowanie dalszą grą w piłkę. Od razu przeszliśmy do rozmów o drugim zespole, a Łukasz zaznaczył, że bardzo istotna jest dla niego budowa swojej ścieżki zawodowej jako trener. Nasz Klub postanowił w tym pomóc i wprowadzić go do tej roli w przyszłości. Na ten moment będzie pełnił wyłącznie rolę zawodnika. Przedstawione przez nas warunki kontraktu zostały zaakceptowane i, co ważne, oddają one realia czwartego poziomu rozgrywkowego. Mamy nadzieję, że Łukasz swoim zaangażowaniem, umiejętnościami i doświadczeniem pomoże zawodnikom w rozwoju, a drużynie w osiągnięciu celu, jakim jest awans do 3 ligi - powiedział Maciej Szymański, Dyrektor ds. rozwoju sportu Widzewa Łódź.