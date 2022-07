Nowy sponsor Widzewa typuje porażkę... łodzian w Szczecinie

Porozumienie zawarto na trzy sezony. Ciekawi byliśmy, jak nowy sponsor Widzewa ustalił kurs na premierowy mecz łodzian w Szczecinie. Kurs jest mało optymistyczny dla beniaminka. Według STSkurs na wygraną Pogoni to 1,59, remis 4,00, a wygrana Widzewa – 5.35. Jak Pogoń wygra 1:0, za każdą złotówkę zarobimy 6,75, jak Widzew pokona rywala 1:0 – kurs jest zdecydowanie wyższy 14.25.

Takie jest życie.

- Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie dużo korzyści zarówno STS, jako liderowi rynku bukmacherskiego, jak i Widzewowi, który od lat jest czołową piłkarską marką w Polsce. Skorzystają z niej także kibice, dla których przygotujemy aktywacje i atrakcyjne promocje - mówi Paweł Rabantek, chief marketing officer Grupy STS, vytowany przez widzew.com.

- Przedstawiamy zupełnie nowego partnera, który uzyskał tytuł Oficjalnego Sponsora. Myślę, że nawiązanie tej współpracy jest dowodem na organizacyjny rozwój Klubu, ale także potwierdzeniem jego siły marketingowej i społecznego potencjału. Razem z STS, który zagości na koszulce meczowej, wchodzimy na boiska PKO BP Ekstraklasy. Mam nadzieję, że kibice również będą zadowoleni, bo potencjalne promocje i oferta zapowiadają się ciekawie - powiedział Michał Rydz, wiceprezes Widzewa Łódź.

Kontrakt będzie obowiązywać przez trzy kolejne sezony, do czerwca 2025 roku. Logo bukmachera pojawi się na rękawach strojów meczowych, a także m.in. na bandach LED oraz koronie stadionu przy al. Piłsudskiego. Współpraca obejmie także działania digital (w mediach społecznościowych, na stronie www i newsletterach). STS planuje również specjalne aktywacje skierowane do klubu i kibiców – zarówno online, jak i offline.

STS znany jest jako zaangażowany sponsor, którego aktywność znacznie wykracza poza ekspozycję logotypu. W bieżącym roku bukmacher we współpracy z Polską Ligą Siatkówki przeprowadził akcję „Gotowi na Challenge”, a także licytację koszulek Lecha Poznań, w których piłkarze Kolejorza zagrali po zdobyciu mistrzostwa Polski w ostatnim meczu Ekstraklasy 2021/2022. Wcześniej z Jagiellonią Białystok największy polski bukmacher zorganizował głosowanie na projekt graficzny nowego autokaru oraz wyglądu sali treningowej klubu. Dobrze znana kibicom też jest akcja #KoszulkaNaBasel, w której sympatycy Lecha Poznań mogli wybrać organizację, której logotyp pojawił się na trykotach meczowych podczas wyjazdowego spotkania w eliminacjach Ligi Mistrzów z FC Basel, a także mecenat nad muralem Kazimierza Górskiego w Warszawie.

Dziś o godz. 11.30 piłkarze Widzewa rozegrają ostatni sparing przed ligą – zmierzy się w Woli Chorzelowskiej ze Stala Rzeszów. Po tym spotkaniu widzewiacy wracają do Łodzi. Pierwszy mecz z Pogonią w Szczecinie w niedzielę 17 lipca o 17.30. ą