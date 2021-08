Nożownik z Łodzi aresztowany. Zaatakował ochroniarzy w marketach

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Pracownicy ochrony w markecie Auchan przy al. Piłsudskiego zwrócili uwagę na podejrzanego osobnika, który brał towary z półki i zamiast do koszyka chował je do swojej torby. Następnie skierował się na linię kas i przekroczył ją bez płacenia.

Sterroryzował nożem ochroniarzy

Wtedy ochroniarze ruszyli do akcji. Zatrzymali rabusia i zaprowadzili na zaplecze do swojego pomieszczenia służbowego. Jednocześnie zawiadomili policjantów i czekali na ich przyjazd. Jednak zdesperowany złodziej nie dał za wygraną. Widząc, że znalazł się w pułapce wyjął nóż, sterroryzował nim zaskoczonych ochroniarzy i zmusił ich do otwarcia drzwi, przez które wyszedł i uciekł.

Niezrażony niepowodzeniem 22-latek kilkadziesiąt minut później pojawił się w markecie Lidl przy ul. Zana, w którym sytuacja powtórzyła się.

Zrabował kawę i alkohol