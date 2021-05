O wielkiej kasie w ekstraklasie. Ile będą zarabiać ŁKS i Widzew jak awansują

To o 5,5 mln zł więcej niż wynosił budżet założony na początku sezonu. To także suma o 70,5 mln zł wyższa od przekazanej klubom przez Ekstraklasę dwa lata temu. Tak znaczący wzrost jest efektem kontraktów mediowych i marketingowych zawartych pod koniec 2018 r. i utrzymanych w roku pandemii. Jesienią 2021 r. Ekstraklasa zacznie przygotowywać się do kolejnego przetargu na sprzedaż praw mediowych i chciałaby objąć wspólnym pakietem także wybrane mecze 1. ligi oraz kobiecej Ekstraligi.

Jak informuje ekstraklasa.org, środki przekazywane przez Ekstraklasę są dzielone według modelu przyjętego przez kluby. W tym roku, na jego bazie, ponad 101 mln zł jest rozdysponowanych między kluby po równo – każdy otrzymuje blisko 6,3 mln zł jako kwotę stałą. W tej puli do klubów trafia też 12 mln zł na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży ze środków uzyskiwanych m.in. z licencji bukmacherskich. W ramach wyniku sportowego za bieżący sezon dzielona jest pula około 75,6 mln zł, a według rankingu historycznego 46 mln zł. Oprócz tego, Ekstraklasa przeznaczyła 5,57 mln zł na współfinansowany program PZPN, promujący szkolenie młodzieży - Pro Junior System - które w tym roku trafiły do Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Zagłębia Lubin, Górnika Zabrze i Wisły Kraków. Największą pulę otrzymał Kolejorz – 2,13 mln zł. W trakcie sezonu do klubów trafiły również 2 mln zł jako dofinansowanie do testów na Covid-19 – na ten cel każdy ekstraklasowy zespół otrzymał 125 tys. zł.