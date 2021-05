Obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19. Czy będzie obowiązek szczepień przeciw Covid? Prof. Andrzej Horban: może będzie trzeba wprowadzić

Podczas rozmowy profesor Andrzej Horban poinformował, że do końca pierwszego półrocza 2021 zaszczepionych przeciw COVID-19 powinno być kilka milinów Polaków. To zaś wpłynie na możliwość swobodniejszych podróży zarówno w kraju jak i za granicą.

Prof. Andrzej Horban konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych zasugerował możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Jego zdaniem takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć czwartek fali zachorowań, które może nadejść we wrześniu. Swoimi obserwacjami profesor podzielił się na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

- Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku. Jednocześnie podkreślił, że jedyna szczepionka, która jest dopuszczona do stosowania w tej grupie wiekowej, to preparat firmy Pfizer.

Jak zaznaczył, że trwają już badania dzieci od 12 do 16 lat. - Mam nadzieję, że w ciągu paru tygodni EMA wyda oświadczenie, że to jest OK i można dzieci szczepić również.

Jak długo będą działy szczepinki?

Prof. Horban poinformował, że nie jest w stanie stwierdzić, jak długo szczepionki będą działały i czy zapewnią długotrwałą odporność, zwłaszcza szczepionki oparte o mRNA (Pfizer i Moderna). Jest to związane z faktem, iż są to szczepionki oparte na nowej technologii, która dotąd nie była stosowana.