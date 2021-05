Od 17 lat piłkarze Arki nie wygrali z Widzewem. Widzew wygrał na Arce gdy był Boniek

W rundzie jesiennej I ligi łodzianie pokonali Arkę 2:1. Wcześniejsze mecze miały miejsce dużo dawniej, bo Arka grała w wyższych ligach niż łodzianie.

W sezonie 2014/2015 widzewiacy także byli niepokonani w meczach z Arką. W Łodzi zremisowali 0:0 (trenerem łodzian był Wojciech Stawowy), natomiast na wyjeździe – w ostatnim do tej pory meczu obu drużyn w Gdyni - łodzianie wygrali 2:1. Najpierw gola dla gospodarzy strzelił Michał Nalepa (30), jeszcze przed przerwą wyrównał Piotr Mroziński (41), a ostatniej minucie zwycięskiego gola dla Widzewa zdobył Adam Duda. Był to jedyny gol tego piłkarza dla Widzewa podczas krótkiego epizodu w łódzkim zespole. W ostatnim do tej pory meczu z Arką w Gdyni grali Krystian Nowak i Patryk Stępiński. Trenerem był wtedy Włodzimier Tylak. W tamtym sezonie Widzew pożegnał się z pierwszą ligą.

Jeszcze wcześniejsze mecze Widzewa z Arką miały miejsce w ekstraklasie. W odległym sezonie 2010/2011 Arka nie wygrała z Widzewem. W Gdyni był remis 1:1, a w Łodzi 0:0. Jak zatem widać w pięciu ostatnich spotkaniach Widzew wygrał dwa razy i trzykrotnie zremisował z Arką. Trenerami łodzian w tamtym sezonie byli Andrzej Kretek i Czesław Michniewicz. Dobre nazwiska, prawda?

Widzew choć ma w swojej historii porażkę w Gdyni w sezonie 2006/2007, to jednak nie poniósł jej na boisku, tylko przy zielonym stoliku. 16 maja Arka wygrała mecz z Widzewem, ale walkowerem. Widzew zrezygnował bowiem z wyjazdu na mecz. Jeszcze wcześniej były dwa remisy – w Gdyni 1:1 i w Łodzi 0:0.

Ostatnią porażkę w Gdyni Widzew poniósł 31 lipca 2004 roku. W 88 minucie jedynego gola dla Arki strzelił wtedy w 88 minucie Łukasz Kowalski. Pokonał stojącego w bramce Widzewa Pawła Kapsę. Był to mecz na drugim poziomie rozgrywkowym, a trenerem łodzian był Stefan Majewski. Barw Widzewa bronili wtedy m.in. Rafał Pawlak i Andrzej Rybski.

Jak widać zatem 17 lat mija od ostatniej porażki łodzian w Gdyni. Od tamtego czasu odbyło się siedem spotkań na boisku, w których Widzew wygrał dwa razy i pięć razy zremisował.

Widzew potrzebuje jednak wygranej w Gdyni, a ta zdarzyła się tylko raz w historii. 23 kwietnia 1980 roku Widzew wygrał 2:1 po golach Władysława Dąbrowskiego i Włodzimierza Smolarka. Grali wtedy mi.n. Zbigniew Boniek, Andrzej Grębosz, Władysław Żmuda, Mirosław Tłokiński. Rok później Widzew został mistrzem Polski.