Od lipca w regionie łódzkim łatwiej o leczenie okulistyczne dla diabetyków, są też dwie nowe poradnie: hematologiczna i zakaźna.

Łódzki oddział NFZ podpisał nowe umowy z placówkami oferującymi specjalistyczne leczenie okulistyczne, hematologiczne i zakaźne. Świadczenia dostępne są od 1 lipca.

Aż pięć nowych placówek to szpitale i kliniki zajmujące się programem leczenia cukrzycowego obrzęku plamki żółtej. Do tej pory program lekowy w ramach NFZ dostępny był w trzech placówkach w regionie: w szpitalu im. Jonschera i szpitalu im. Barlickiego w Łodzi oraz w szpitalu wojewódzkim w Skierniewicach. Teraz dołączy do nich pięć kolejnych miejsc: szpital bonifratrów, szpital im. WAM, oraz Klinika Jasne Błonia w Łodzi, a także szpitale wojewódzkie w Zgierzu i w Piotrkowie Trybunalskim. W sumie liczba placówek w regionie wzrośnie z trzech do ośmiu.