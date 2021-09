Ilu mieszkańców gminy Kluki jest już obecnie w pełni zaszczepionych?

Według stanu na dzień 28 września, na 4401 mieszkańców gminy Kluki, w pełni zaszczepionych jest ok. 1600 osób, co stanowi blisko 37 proc. mieszkańców gminy. Liczba ta może wydawać się stosunkowo niska, należy jednak zwrócić uwagę, że w skali całego powiatu bełchatowskiego tylko dwie gminy przekroczyły 40 proc. zaszczepionych mieszkańców, a odsetek osób zaczepionych w pozostałych gminach jest na zbliżonym poziomie.

Jakie działania podejmuje gmina, by zachęcić mieszkańców do szczepień?

Od początku, kiedy ruszył Narodowy Program Szczepień, zachęcamy mieszkańców do zaszczepienia się. Informacje przekazujemy za pośrednictwem komunikatów na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także przy pomocy infolinii dotyczącej szczepień, prowadzonej od stycznia tego roku. Organizowaliśmy także transport dla mieszkańców gminy do punktu szczepień. Ponadto, duży nacisk kładziemy na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, a wszyscy pracownicy urzędu zaangażowani są w promocję szczepień podczas bieżącej pracy urzędu. Szczepienia propagowane są przy pomocy i udziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także z udziałem Sołtysów. Festiwal Chleba i Miodu, który odbył się w sierpniu, był pierwszą imprezą masową od czasu wybuchu epidemii i zgromadził znaczną część mieszkańców gminy, jak i gości z zewnątrz, były zatem doskonałą okazją do promocji szczepień. Podczas festiwalu dostępny był dla wszystkich chętnych szczepionkobus, a przez cały czas trwania imprezy aktywnie prowadzona była akcja promocyjna. Propagujemy szczepienia również na łamach Dziennika Łódzkiego, planujemy też dystrybucję ulotek i jeszcze bardziej wzmożony kontakt bezpośredni z mieszkańcami.