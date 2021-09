Odra Opole - Widzew. Piłkarze Widzewa potrafią grać z Odrą. Dlaczego?

Będzie to piętnaste ligowe starcie obu ekip. Odra po raz pierwszy z czterokrotnym mistrzem Polski zagrała w sezonie 1976/77 roku. W obu spotkaniach lepsi okazali się łodzianie, którzy zwyciężyli w Opolu 3:1 oraz 3:2 w Łodzi. Przez kolejne cztery sezony regularne były spotkania z Widzewem na boiskach ekstraklasy. Tylko raz udało się zainkasować komplet punktów w sezonie 1979/1980 (było 1:0 w Opolu). Nawet w sezonie 1978/79 kiedy Odra została mistrzem jesieni, nie była w stanie pokonać Widzewa. Łodzianie wybitnie nie leżą Odrze, co potwierdziło się wiele lat później na zapleczu ekstraklasy. W sezonie 2008/2009 Odra przegrała z Widzewem 0:1 oraz 0:3. Mecz Odra oddała walkowerem, ponieważ Wydział Dyscypliny PZPN zawiesił jej licencję za długi klubu wobec zawodników i trenerów. W poprzednim sezonie na stadionie przy Oleskiej 51 zanotowano bezbramkowy remis, a w meczu kończącym sezon Odra uległa w Łodzi 1:2.

Bilans: 14 meczów, 1 zwycięstwo – 5 remisów – 8 porażek, bramki 18:8 dla łodzian – podaje odraopole.pl.

Fabio Nunes - zwycięzca plebiscytu na najlepszego zawodnika meczu w spotkaniu przeciw Stomilowi Olsztyn - przekazał 1000 zł na rzecz Fundacji Krwinka, zajmującej się pomocą dzieciom z chorobami nowotworowymi. Sponsorem plebiscytu jest firma ET Promo. Wcześniej zawodnicy Widzewa zdecydowali o przekazaniu pieniędzy Fundacji Gajusz oraz Zosi Bigos z Tomaszowa Mazowieckiego, borykającej się z SMA. Najlepszym piłkarzem meczu z Górnikiem Polkowice został wybrany Bartosz Guzdek.

Oficjalna strona klubu pisze: „W środę na murawie Serca Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie zawodników wszystkich sekcji i drużyn Widzewa Łódź oraz Akademii Widzewa. Uroczystość zorganizowana z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Widzew” rozpoczęła się o godzinie 14:00. Na boisku zameldowali się zawodnicy i sztab pierwszej drużyny Widzewa Łódź, młodzi piłkarze wszystkich drużyn Akademii Widzewa wraz z trenerami, reprezentacja drużyny Widzew Łódź Amp-futbol, przedstawiciele sekcji Widzew Łódź Futsal, a także gimnastyczki, pięściarze i koszykarki, którzy powtarzali wyczytaną przez Marcina Tarocińskiego rotę ślubowania”.

Do oficjalnego sklepu Widzewa Łódź trafiły nowe produkty z lifestylowej kolekcji odzieżowej, przygotowanej przez klub we współpracy z firmą Kappa - informuje widzew.com. ą