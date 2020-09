Oficjalne Szkółki Piłkarskie Widzewa nie tylko w Łodzi, ale w całym województwie

Prezes Widzewa Martyna Pajączek i dyrektor Akademii Widzewa Maciej Szymański

Rusza projekt Młody Widzew. Wraz z początkiem roku szkolnego rusza projekt Młody Widzew, w ramach którego planowane jest szkolenie dzieci od 6. do 11. roku życia. O szczegółach projektu podczas konferencji prasowej opowiadał dyrektor Akademii Widzewa Maciej Szymański. Projekt Młody Widzew ma na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, rozwój sprawności i nauczanie podstaw piłki nożnej, ale także nadzorowanie rozwoju piłkarskiego jak największej liczby dzieci, a w konsekwencji - kształtowanie przywiązania do Widzewa - pisze widzew.com.