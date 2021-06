Ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego w Sieradzu. Minister Czarnek zapowiada powrót do szkół we wrześniu

Spotkanie było okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się w nauce i sporcie uczniom klas ósmych. Medalami Komisji Edukacji Narodowej nagrodzono także liczną grupę nauczycieli z całego regionu.

- Z tego centrum Polski chcemy podziękować wszystkim, którzy kończą rok szkolny w całej Polsce - wszystkim nauczycielom, dyrektorom, ale nade wszystko uczniom, którzy udają się na zasłużony odpoczynek - mówił Przemysław Czarnek. - Nauczycielom w szczególności, bo w trakcie nauki zdalnej wykonali gigantyczną pracę, uczyli w wyjątkowych okolicznościach i stanęli na wysokości zadania.

Szef MEiN stwierdził ponadto, że jest przekonany, iż pierwszego września wrócą do normalnej, stacjonarnej nauki. Zaznaczył także, iż uczniów czekają niespodzianki, a część z nich ujawniona zostanie już w lipcu.

Z kolei wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński mówił, o możliwości szczepień koronawirusowych w szkołach. - Organizacyjnie i technicznie jesteśmy przygotowani do ich przeprowadzenia - mówił. - Uprawnionych do szczepień jest około 160 tysięcy młodych ludzi. Szczepienia, to droga do normalności.

Przyjazdowi ministra Przemysława Czarnka towarzyszył protest grupki jego oponentów, kierowany przez Annę Sikorę, liderki partii Razem w regionie sieradzkim.