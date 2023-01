Ogromny wzrost potencjału marketingowego KŻ Orzeł Łódź!

- Współpracujemy z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź już kolejny sezon i za każdym razem wykonane przez nas badania jasno pokazują, że żużel w Łodzi rozwija się i marketingowo jest to dyscyplina atrakcyjna dla sponsorów i partnerów angażujących się w sponsoring klubu. W porównaniu z poprzednim sezonem wzrost wartości ekspozycji marek związanych z Orłem Łódź wyniósł blisko sto procent więcej niż w rozgrywkach 2021. Klub na co dzień mocno pracuje na to, aby tak było i ma świadomość, że w obecnych czasach działania sportowe idą w parze z marketingiem i sponsoringiem. Zresztą wykonane przez nas badanie wartości mediowej ponownie umiejscowiło żużel w czołowej piątce zestawienia TOP 20 dyscyplin w Polsce, co daje ogromne możliwości marketingowe, a KŻ Orzeł potrafi to wykorzystać. Kilka miesięcy temu na Moto Arenie Łódź odbył się coroczny Mecz Narodów i na trybunach było prawie 10 tysięcy kibiców, a dużym zainteresowaniem fanów cieszyły się też pojedynki łódzkiej drużyny w fazie play-off oraz jedna z rund Speedway Euro Championship. Rozwój klubu można również zauważyć poprzez zwiększone zainteresowanie ze strony przedstawicieli biznesu z Łodzi i województwa, którzy coraz chętniej nawiązują współpracę z KŻ Orzeł Łódź. Przyciągają ich m.in. liczne miejsca reklamowe rozlokowane na stadionie i właśnie to, że klub dba o swoich sponsorów. Ten potencjał wzrasta a nowy sezon zapowiada się emocjonująco - mówi Adam Pawlukiewicz z firmy Pentagon Research.