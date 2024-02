Oliwia Drzazga z UMLKS Radomsko wicemistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów! ZDJĘCIA

W trwających w Bułgarii Mistrzostwach Europy seniorów i seniorek w podnoszeniu ciężarów kolejny sukces odniosła Oliwia Drzazga. Sztangistka UMLKS Radomsko wywalczyła srebrny medal w dwuboju i została wicemistrzynią Europy!

Oliwia w dwuboju uzyskała wynik 170 kg. W rwaniu poradziła sobie we wszystkich trzech próbach, kończąc na 74 kg, natomiast w podrzucie spaliła drugie podejście, na ciężarze 95 kg. Na szczęście poprawka na 96 kg była bezbłędna!

To pierwszy medal Oliwii na imprezie seniorskiej międzynarodowej, co sprawia, że ta chwila jest jeszcze bardziej wyjątkowa! Ale to jeszcze nie wszystko! Podczas swojego występu, Oliwia poprawiła aż 5 rekordów Polski! W rwaniu 74 kg to nowy rekord Polski do lat 20 i 23, a w dwuboju 170 kg - Seniorek, U23 i U20! Oliwio, ogromne gratulacje! - piszą działacze Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.