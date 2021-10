Osiem medali AKS Piotrków w memoriale Ludwiga i Grabowieckiego. Zdjęcia

W zawodach wzięli udział zawodniczki i zawodnicy do lat 23 z najważniejszych ośrodków zapaśniczych w Polsce, a także z zagranicy: Ukrainy i Litwy. Atletyczny Klubu Sportowy zakończył zmagania z ośmioma krążkami na koncie. Srebrny wywalczyła Nikola Dytrych (kat. 53 kg), a brązowe Wiktoria Jaroniek (kat. 50 kg), Aleksandra Skudlara (kat. 62 kg), Marcin Sztanderski (kat. 67 kg), Kacper Gajda (kat. 72 kg), Bartosz Skóra (kat. 72 kg), Jakub Łysoń (kat. 77 kg) i Jan Fussy (kat. 82 kg).

W taki wyjątkowy dla całych piotrkowskich zapasów dzień, wyniki, choć bardzo dobre, nieco schodzą na dalszy plan. Chciałbym podziękować za mobilizację i poświęcenie przy organizacji turnieju wszystkim naszym sponsorom i partnerom. Osób i firm wspierających nasz klub jest coraz więcej. Dzięki temu stale się rozwijamy, a te zawody to kolejny ważny powód, by z optymizmem patrzy

w przyszłość. Mam nadzieję, że Memoriał na stałe wpisze się do zapaśniczego kalendarza w Polsce – mówi Marcin Cejnóg, prezes Atletycznego Klubu Sportowego.