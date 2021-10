Ósma wygrana piłkarek TME SMS Łódź. Paulina asem w rękawie trenera Chojnackiego

Przed meczem z GKS Katowice trener Marek Chojnacki przestrzegał i miał rację: – Kiedyś to my mogliśmy wygrywać, a przeciwnik musiał. Teraz role się odwróciły. Na razie dobrze wpływa to na zespół. Oprócz remisu z Czarnymi Sosnowiec wygraliśmy wszystkie mecze. Uważam, że może być to trudniejsze spotkanie niż w poprzedniej kolejce.

Trener miał rację, ale na szczęście łodzianki pokazały klasę. W 30 minucie straciły gola z karnego. W przerwie trener Marek Chojnacki zdjął z boiska Ewelinę Piórkowską (zastępowała Darię Kurzawę, która przeszła zabieg złamanego nosa), a wpuścił na boisko Paulinę Filipczak. Nowa zawodniczka wyrównała po dobrej akcji – asyście Dominiki Kopińskiej po dośrodkowaniu Nadii Krezyman.

Było nerwowo, ale w 78 minucie znów Paulina Filipczak zaatakowała, została sfaulowana w polu karnym, a jedenastkę wykorzystała Gabriela Grzybowska. Paulina okazała się asem w rękawie trenera Marka Chojnackiego. ą