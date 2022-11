Ostatni moment na złożenie wniosku o dodatek węglowy. W Łodzi spodziewają się jeszcze tysiąca wniosków

W środę ( 30 listopada) mija termin składania wniosków o dodatki węglowe. Aby go otrzymać trzeba złożyć wniosek w swoim urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski w całej Polsce są takie same.

W Łodzi można je składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45 dziś w godz. 8-16.

Do tej pory w Łodzi złożonych zostało 26 tys. wniosków, z których 24,4 rozpatrzono. Urząd wypłacił już 54,4 mln zł dodatku węglowego dla ponad 18 tys. wnioskodawców. Mieszkańcy Łodzi złożyli też 3700 wniosków o dopłaty od 500 do 3 tys. zł do innych źródeł ciepła. 1655 osobom wypłacono już ponad 3 mln zł. Urzędnicy spodziewają się, że wpłynie jeszcze 1 tys. wniosków o dodatki węglowe i około 300 o dodatki do inych źródeł ciepła.