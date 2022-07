Ostatni tydzień Widzewa przed ligą. Mój drogi Pirlo - to słowa skierowane do widzewiaka

Pod tym postem, który ozdobiony zostal zdjęciem piłkarza z uroczą partnerką, jest wiele komentarzy. Oto jeden z nich: Urime,fat dhe mbaresi o Juli (Pirlo im i dashur), co znaczy: Gratulacje i powodzenia Juli (mój drogi Pirlo).

Kto to jest Andrea Pirlo nie musimy przypominać. Porównanie do słynnego Włocha zobowiązuje...

Obcokrajowcy stanowić będą o sile drużyny Widzewa. W tym okienku transferowym przyszło do Widzewa pięciu piłkarzy. Obok Mateusza Żyro i Serafina Szoty to Bułgar Bożidar Czorbadżijski, Albańczyk Juljan Shehu i Hiszpan Jordi Sanchez. Ponadto w Widzewie są: Słowak Henrich Ravas, Czech Marek Hanousek, Portugalczyk Fabio Nunes, Austriak Martin Kreuzriegler, Norweg Kristoffer Hansen, Włoch Mattia Montini, Ukrainiec Wasyl Łytwynenko.

Pierwszy rywal Widzewa Pogoń Szczecin też się zbroi, sięgając po cudzoziemców. Ogłosiła swój drugi ruch. Nowym zawodnikiem drużyny został Brazylijczyk Leo Borges. O miejsce w składzie przyjdzie mu rywalizować z Portugalczykiem Luisem Matą. W szatni Portowców w języku Borgesa mówi nie tylko Mata, ale również trener Jens Gustafsson.

Piłkarze Widzewa Łódź rozpoczynają treningi przed pierwszym meczem ekstraklasy, w którym w niedzielę o 17.30 zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Mikrocykl zostanie zainagurowany popołudniowym spotkaniem we wtorek. Drużyna wybiegnie na boisko naturalne w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego o godz. 17:00. Przez kolejne dwa dni zespół odbywał będzie po dwie jednostki treningowe. W piątek i sobotę łodzian czekają pojedyncze zajęcia. Decyzją sztabu szkoleniowego, treningi w trakcie mikrocyklu, z wyjątkiem pierwszych zajęć po meczu ligowym, będą zamknięte dla kibiców. Podobnie sytuacja ma się w przypadku mediów - tutaj dostępny będzie jedynie pierwszy kwadrans piątkowych zajęć tuż po briefingu prasowym.