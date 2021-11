Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa łódzkiego. Uwaga na silny wiatr! Ostrzeżenie meteo dla Łodzi. Pogoda na weekend dla Łodzi

UWAGA NA SILNY WIATR!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla Łodzi i województwa łódzkiego! IMiGW ostrzega przed silnym wiatrem na terenie całego województwa od godziny 20:00 19 listopada, do godziny 4:00 20 listopada.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia prognozowana prędkość wiatru wyniesie od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

POGODA: SOBOTA, 20 LISTOPADA

Temperatura w Łodzi wyniesie do 10°C. Odczuwalna temperatura wyniesie do 7°C. Prędkość wiatru wyniesie do 29 km/h. Mogą występować porywy wiatru do 50km/h. Sobota będzie pochmurna. Ciśnienie wyniesie 1018hPa. Biometr neutralny.

POGODA: NIEDZIELA, 21 LISTOPADA

Niedziela również będzie pochmurna. Temperatura w Łodzi wyniesie do 9°C. Odczuwalna temperatura wyniesie do 6°C. Prędkość wiatru wyniesie do 25 km/h. Mogą występować porywy wiatru do 50km/h. Ciśnienie wyniesie 1007hPa. Biometr neutralny.