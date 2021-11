Otwarcie Monosfery Kreatywności w Łodzi dla dzieci i młodzieży

Pięćdziesiąt tysięcy klocków Linden, warsztaty z robotyki, zajęcia małego chemika - to część oferty Monosfery Kreatywności, nowej propozycji kompleksu Monopolis.

- Ma to być miejsce, które z jednej strony będzie dla najmłodszych rozwijającą, ciekawą ofertą, a rodzicom umożliwi eksplorowanie tego, co Monopolis ma do zaoferowania, z poczuciem, że ich dziecko jest bezpieczne i przy okazji wspaniale się bawi - mówi Krzysztof Witkowski, prezes Virako, inwestora Monopolis.

Oferta Monosfery Kreatywności ma być skierowana do dzieci i młodzieży w różnym wieku, począwszy od niemowlaków na licealistach kończąc. Miejsce będzie dostępne dla indywidualnych gości, ale również wycieczek szkolnych. Zajęcia i warsztaty poprowadzą wykwalifikowani animatorzy i pedagodzy - będzie czas na zabawę, ale też, przykładowo, na pomoc dla maturzystów, którzy starają się o dyplom matury międzynarodowej. - Wśród zajęć wyróżnić można klub małych detektywów poznających historie Łodzi, lekcje językowe z angielskiego oraz hiszpańskiego, zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, teatralne, chemiczne, a także zajęcia z robotyki z użyciem klocków Lego - wymienia Damian Błaszczyk z Monosfery Kreatywności. - Ciekawą formą kreatywnej zabawy jest największa w Polsce strefa drewnianych klocków Linden. To 50 tysięcy jednakowych elementów, jednego koloru, z których dzieci mogą budować wszystko to, co podpowie im wyobraźnia.

Monosfera Kreatywności rozpoczyna swoją działalności dzisiaj, w sobotę. Dziesięć godzin w tygodniu przestrzenie Monosfery zostaną udostępnione Fundacji Virako. Szczęśliwe Podwórka, której celem jest wspierania działalności świetlic środowiskowych.