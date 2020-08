Otwarcie Qulinarium! Magda Gessler w Łodzi. W Manufakturze będzie gotować na żywo dla TVN. Będzie też Mateusz Gessler i Jagna Niedzielska

W sobotę od godz. 10 w Qulinarium pojawi się Magda Gessler, która będzie gotować na żywo w programie Dzień Dobry TVN, transmitowanym prosto z Manufaktury. Gessler przygotuje m.in. omlet francuski z szynką parmeńską, słone babeczki z wędzonym pstrągiem na chrzanowym musie i flaki cielęce ze świeżo tartym parmezanem pod grzanką z czosnkową oliwą. Nie zabraknie opowieści o gotowaniu, smakowaniu i celebrowaniu posiłków.

O godz. 15:30 strefę opanują dzieciaki. Zorganizowane zostaną tu warsztaty bento kawaii, czyli komponowania posiłków rodem z Japonii. Bento kawaii to sztuka tworzenia posiłków na wynos – do zabrania do pracy lub szkoły. Podstawą jest lunchbox, do którego układa się zaplanowane kompozycje: dla dzieci to np. misie panda z ryżu i papieru nori do sushi.

- Początek roku szkolnego to idealny moment, by zacząć przygotowywać kolorowe i różnorodne lunchboxy dla dzieci. Każdy chętniej sięgnie po ciekawie skomponowany posiłek, bo przecież jemy także oczami – tłumaczy Agnieszka Skubisz, pomysłodawczyni i prowadząca warsztaty bento kawaii.

Zapisy na warsztaty odbywają się drogą mailową pod adresem marketing@manufaktura.com z dopiskiem „Bento”. Zapraszamy dzieci od 7 lat lub od 5 lat, ale młodsze w towarzystwie opiekuna.. Należy podać imię i nazwisko dziecka oraz wybraną datę: sobota godz. 15:30 lub niedziela godz. 11, 14 lub 17.