Otwarto połączenie lotnicze Łodzi z Włochami. Samoloty będą latały dwa razy w tygodniu - pod Bolonię i na Sycylię

Otwarcie nowej linii odbyło się z wielką pompą i zgodnie z tradycją. Samolot przywitano na lotnisku salutem wodnym, czyli potężnymi strumieniami podanymi przez dwa wozy strażackie. Wśród pasażerów była rodowita łodzianka Magdalena Andryszkiewicz, która mieszka we Włoszech i przyleciała na miesiąc do Łodzi odwiedzić swoich rodziców.

Trudne początki. Powodem m.in. pandemia

- Jest to pierwszy, debiutancki lot do Polski linii lotniczych Lumiwings – podkreśliła Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź

Ten sam samolot odleciał zaraz do Włoch zabierając nieco więcej, bo około 20 pasażerów. Jednak i tak jest to zbyt mało, aby nowe połączenie było opłacalne. Przedstawiciel przewoźnika Radosław Grabski zdaje sobie z tego sprawę. Przyznaje, że powodem tak niskiej frekwencji jest przekładana inauguracja oraz obawy pasażerów przed pandemią i związanymi z nią obostrzeniami. Zaznacza jednak, że letnie, wakacyjne połączenia Łodzi z atrakcyjnymi turystycznie Włochami mają bardzo duży potencjał i jest przekonany, że pasażerów będzie stale przybywać.

Sezonowe loty z Łodzi do Włoch – do października – będą odbywały się dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki. Samoloty będą docierać do Palermo i Trapani na Sycylii z wcześniejszym międzylądowaniem w Forli pod Bolonią w środkowych Włoszech.