Pabianiczanin mistrzem Europy w kulturystyce. Złoty medal debiutanta

Nasz zawodnik w debiucie na tego typu zawodach nie dał szans rywalom i wywalczył tytuł mistrza Europy.

Nasz mistrz napisał na swoim profilu na Facebooku:

W kat. @AHTLETIC Bodybuilding do 85 kg udało mi się ograć naprawdę zacnych rywali z Austrii, Belgii, Czech, Słowacji, Niemiec i w bratobójczym pojedynku Polaka.

Niemniej ten start to podsumowanie ostatnich miesięcy pracy z moją trener @Angelloni-Wójcik i prognostyk na przyszły rok.

Dziękuję Ania, za Twoją większą wiarę we mnie niż ja sam w siebie...

Serdecznie dziękuję wszystkim którzy mnie wspierali, kibicowali i wierzyli we mnie bardziej niż ja sam...