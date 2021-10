Panie i panowie zagrają o Puchar Niepodległości w Rzgowie. Zdjęcia

Dwudniowe zmagania „chodzonych” piłkarzy odbędą się w sobotę i niedzielę, w dniach 13-14 listopada, w hali Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.

W sobotę zagrają panie. Na parkiecie na pewno zobaczymy najbardziej rozpoznawalną w walking futbolowym środowisku żeńską drużynę The Stars Łódź oraz gospodynie turnieju - Fiero Zawiszę Rzgów. Emocji na parkiecie na pewno nie zabraknie.

W niedzielę rywalizować będą panowie. Swój udział w zawodach potwierdzili już: sensacyjni triumfatorzy Almelo City Cup 2021 – Rosomak Łódź, zwycięzcy lipcowego turnieju Charzykowy Tur Cup 2021 - Szarża Charzykowianka Chojnice oraz Pozytywni WF Klub, którzy często zaskakują rywali obecnością w ich składzie kobiet. Niech takie „zaskoczenie” nikogo nie zdziwi, bo walking futbol, to przede wszystkim doskonała zabawa i forma aktywnego spędzenia czasu. Wyniki sportowe w tej dyscyplinie są sprawą ważną ale na pewno nie najważniejszą.

- Jeśli ktoś do tej pory jeszcze nie słyszał o walking futbolu, a ma grupę aktywnych znajomych w wieku 50+ (panie 40+), to serdecznie zapraszamy do Rzgowa. Grać mogą byli piłkarze jak i zupełni amatorzy. Przepisów do gry nauczymy każdego w kilka minut. Dwie najważniejsze różnice w porównaniu z klasyczną piłka nożną to: zakaz biegania i zakaz gry kontaktowej. Gwarantujemy doskonałą zabawę w fantastycznej atmosferze i wiele pozytywnych emocji. Nasze motto to: chodzimy za piłką, chodź z nami... - zaprasza Jarosław Paradowski, promotor walking futbolu w Polsce.

Oprócz meczów turniejowych, organizatorzy zapowiadają także kilka spotkań pokazowych, w których każdy będzie mógł spróbować swych sił na boisku. Nie zabraknie konkursów z nagrodami dla widzów.

Zgłoszenia do turnieju: [email protected] Informacje tel: 690-990-278. Szczegóły na temat turnieju znaleźć można na stronie walkingfutbol.pl.

Partnerzy turnieju: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, OnRoad24 (Przejazdy24), Kinemedica, EPL Project.

Stowarzyszenie Walking Futbol Polska powstało w marcu 2019 roku, ale wciąż się rozwija, chodzony futbol wciąż zdobywa nowych wiernych miłośników.

