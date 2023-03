Papier toaletowy zdrożał prawie o 80 proc.! Znacznie więcej płacimy też za chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe Patrycja Wacławska

W lutym 2023 r. inflacja w Polsce wynosiła 18,4 proc. rok do roku. To najwyższy poziom od 26 lat. W sklepach znajdziemy jednak wiele produktów, których ceny podskoczyły znacznie bardziej niż mówi o tym oficjalny wskaźnik inflacji. Dotyczy to choćby papieru toaletowego. W ciągu dwóch lat zdrożał aż o 76,8 proc.