Para curlingowa z POS Łódź dzielnie walczy w mistrzostwach świata w Kanadzie

W Kanadzie wśród 19 par walczy para curlingowa z POSŁódź Joanna Kozakiewicz i Michał Gasik-Daszkowski, którzy prawo startu wywalczyli wygrywając styczniowy Turniej o Puchar Polskiej Federacji Klubów Curlingowych w Curlingu na Wózkach Par Mieszanych.

– Pozycję Polski w tej kategorii ciężko jest ocenić, gdyż jest to stosunkowo młoda konkurencja – w ubiegłym roku w fińskiej Lohji odbyła się premierowa edycja mistrzostw świata. Curling na wózkach w wykonaniu par mieszanych zadebiutuje na igrzyskach paraolimpijskich w 2026 roku – informuje Wojciech Nowakowski, sekretarz Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

Biało-Czerwoni już na samym początku mistrzostw zmierzyli się z brązowymi medalistami sprzed roku – Rikke Iversen i Rune Lorentsenem. Norwegowie będą jedną z zaledwie siedmiu par, która weźmie udział w mistrzostwach po raz drugi. Joanna Kozakiewicz i Michał Gasik-Daszkowski po zaciętym meczu i rozstrzygnięciu w ekstra endzie pokonali parę norweską 9:8 –czytamy na profilu PFKCna Facebooku.

W drugim meczu łodzianie walczyli z parą amerykańską. Mecz zakończył się niewielką przegraną naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata Par Mieszanych w Curlingu na Wózkach w Kanadzie. Joanna Kozakiewicz i Michał Gasik-Daszkowski dobrze sobie radzili, zdecydowanie dotrzymując kroku rywalom, ale ostatnimi zagraniami nie zdążyli nadrobić małej straty z szóstego enda. Przegrali 5:7.

Jednak przed nimi jeszcze dużo szans w kolejnych meczach. Dziś jeszcze odbędzie się mecz Polska - Estonia.

Faza grupowa trwać będzie do piątku. Awans do fazy play-off wywalczą trzy najlepsze drużyny z grupy – pierwsza bezpośrednio do półfinału, a drugą i trzecią czekają spotkania barażowe. Finałowe spotkania zaplanowane są na niedzielę na godz. 23:30 czasu polskiego.

Turniej oglądać można na Youtube na kanale Curl BC – oficjalnym kanale okręgowego związku prowincji Kolumbia Brytyjska goszczącej mistrzostwa.

Wyniki na żywo podawane są na stronie WCF: worldcurling.org/events/wwhmdcc2023/. ą